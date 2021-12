Le Mémorial de Meaux toujours expertisé

Deux mois après les dégradations dues à la foudre, l'accès au Mémorial de Meaux est toujours interdit au public. Les plus gros blocs de pierre de la statue sont encore à terre et en voie d'expertise. Ces analyses vont se poursuivre jusqu'en septembre et un inventaire des blocs abîmés doit être effectué. A l'issue des recommandations établies par l'architecte qui a été nommé, le coût des travaux pourra alors être estimé. Une souscription publique est d'ores et déjà envisagée pour restaurer ce monument offert par les Etats-Unis en souvenir de la première bataille de la Marne en 1914. Il avait été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et inauguré en 1932.