Le Mée-sur-Seine : une convention avec Enedis en faveur des familles modestes

Cet accord va favoriser une analyse des besoins sociaux plus fine. Dorénavant transmises au CCAS par les équipes d'Enedis, les données statistiques permettront aux agents, qui suivent et orientent les familles en difficulté, de proposer des actions plus ciblées. Déjà alertées des coupures et des réductions de puissance pour impayés, les équipes du CCAS sont les seules de l'agglomération Melun Val de Seine à contacter automatiquement les personnes touchées par la précarité énergétique. Ainsi, en 2021, plus de 1 000 courriers ont été adressés à des familles précaires abonnées à EDF.

Cette convention va légitimer davantage des actions telles que “Déclics” (Défis citoyens locaux d'implication pour le climat et la sobriété). De mai à septembre, le CCAS proposera aux habitants volontaires de mettre en place des écogestes pour les aider à modifier leurs habitudes et à réaliser ainsi des économies. La soirée de lancement est prévue le 16 avril si les conditions sanitaires le permettent.