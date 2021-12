Le Mée-sur-Seine : sensibilisation à la conduite en deux-roues motorisés

Une piste d'éducation routière a été installée, du 20 au 24 septembre, sur le parking du MAS, la salle de spectacles du Mée-sur-Seine. Cette initiative de terrain répondait à une réelle urgence : l’an passé, en France, 579 passagers et conducteurs de deux-roues motorisés (dont 140 avaient moins de moins de 25 ans) ont été tués. En Seine-et-Marne, qui fait figure de mauvaise élève en Île-de-France, en moyenne entre 2015 et 2019, 20 % des personnes décédées dans le département étaient en deux-roues motorisé. Du 1er janvier au 31 août de cette année, les deux-roues motorisés ont été également impliqués dans 125 des 564 accidents de la routes survenus dans le département, occasionnant sept morts et 127 blessés pour la plupart âgés entre 18 et 24 ans.

Durant cinq jours, ce sont plus de 200 élèves, âgés de 14 ans minimum et issus de plusieurs établissements scolaires et services jeunesse de l’agglomération Melun Val de Seine, qui ont participé à cette initiation, encadrés par une douzaine de moniteurs CRS. Parties théorique (législation, équipement, moto statique…) et pratique (avec des engins dont la puissance variait de 50 à 125 cm3) étaient au programme.

Cette sensibilisation (à laquelle ont également participé des pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne) a également permis de favoriser les échanges entre les jeunes et les forces de l’ordre.