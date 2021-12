Le Mée-sur-Seine : Miss France au Salon de la gastronomie

Une quarantaine d’exposants venus de la France entière seront présents et participeront à un concours de cuisine et de table, le trophée Jacques Durand, en partenariat avec l’Académie nationale de cuisine. Un espace restauration proposera au public de déguster les mets achetés sur place. Des dégustations et des démonstrations auront également lieu. Amandine Petit, Miss France 2021, honorera ce salon de sa présence le dimanche 14 novembre. Autre invité d’honneur : Merouan Bounekraf. Désormais animateur télé, cet ancien lauréat du trophée Jacques Durand a participé à l’émission Top Chef en 2019. Il sera présent le samedi 13 novembre. Le concours de la meilleure bûche de Noël de l’agglomération Melun Val de Seine constituera la grande nouveauté de cette 25e édition.

Salon de la gastronomie : les vendredi 12 (14 heures – 20 heures), samedi 13 et dimanche 14 novembre (10 heures – 19 heures) au MAS (800, avenue de l’Europe). Entrée gratuite.