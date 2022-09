Le Mée-sur-Seine : la boutique éphémère fait peau neuve

Sa réouverture a eu lieu le 10 septembre. Prêt-à-porter, accessoires et bijoux, artisanat, objets de décoration, épicerie : cet espace de plus de 50 m2 permet aux créateurs et artisans de la ville et de ses environs de tester le succès de leurs œuvres sur une courte période, de présenter leurs collections, d’établir un contact direct avec leurs clients et de bénéficier d’une plus grande visibilité.

Inspiré des pop-up stores anglosaxons, ce concept novateur vise à dynamiser le centre-ville en proposant une offre commerciale diversifiée et attractive. La municipalité souhaite ainsi préserver le commerce de proximité et permettre à des entrepreneurs et des jeunes chefs d’entreprises de se faire connaître.

Située dans un centre commercial dynamique, le local permet à un ou deux créateurs d’occuper les lieux sur une courte période d’une à deux semaines. Afin de soutenir l’activité économique, la commune a fait le choix de la gratuité et apporte un soutien logistique et en communication.

Jusqu’au 20 septembre, Carine Diabate propose sa collection de linge de maison et arts de la table “Maison Les Demois’elles, Les Coton’elles“ tous les jours (9 heures-19 heures), sauf le dimanche.

Renseignements : Service commerce, développement économique et emploi. Tél. : 01 64 87 55 08 et 06 21 41 32 14. marie-laure.noirot@lemeesuseine.fr