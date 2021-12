Le Mée-sur-Seine fête les femmes

Concours de slogans. Les personnes intéressées avaient jusqu'au 1er mars pour envoyer leurs propositions de slogans sur la place de la femme dans la société française contemporaine. Les meilleurs seront imprimés sur des supports de communication.

Micro-trottoir

Les habitants se sont prêtés au jeu des questions/réponses sur les droits des femmes. La vidéo est à retrouver sur le site internet et les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) de la ville à partir du 8 mars.

Médiathèque

Les bibliothécaires de la médiathèque La Méridienne ont sélectionné des ouvrages sur le thème des droits des Femmes. Des extraits des livres suivants seront lus durant la semaine : “Rassemblez-vous en mon nom” (Maya Angelou), “Fille” (Camille Laurens), Chavirer (Lola Lafon), “Du côté des indiens” (Isabelle Carré), “Belle green” (Alexandra La Pierre), “Liv Maria” (Julia Kerninon), “Le silence des vaincues” (Pat Baker), “Des vies de combat”. “Femmes noires et libres” (Audrey Celstine) et “Le grand livre des guérisseuses“ (Clara Lemonier). Des contes seront également lus le 10 mars dans le cadre de “L'heure du conte”.

BD au féminin et Voix féministes

Toujours à la médiathèque, honneur aux bandes dessinées au féminin et aux célèbres voix du féminisme. Très longtemps cantonnées au rôle d'illustratrices de livres pour enfants, les femmes ont réussi à bousculer un univers très masculin. La BD au féminin apporte un style et un ton uniques. Bien avant l'apparition du mot “féminisme”, cette lutte fut d'abord un combat de plume porté par des femmes ou des hommes engagés dans les controverses de leur temps (Condorcet, Olympe de Gouges, Charles Fourier, Flora Tristan, John Stuart Mill, Simone de Beauvoir, Gloria Steinem, Gisèle Halimi…).

Femmes célèbres

Par leur caractère, leur audace et leur génie, elles ont fait l'Histoire. Dans un monde d'hommes, ces femmes (Marie Curie, Rosa Parks, Louise Michel, Simone Veil, Malala…) ont dû s'imposer et mener leurs combats. Leurs profils sont variés, leurs parcours étonnants et pourtant, toutes ont ouvert des voies, repoussées des limites et œuvré à l'évolution de la condition féminine.

Service jeunesse

Expositions et débats informels sur l'égalité, les droits et la place de la femme dans la société. Une séance photo sera organisée par et pour les jeunes sur la thématique suivante : “être une fille aujourd'hui”.

Centre social

Le 10 mars, à 15 h, aura lieu un spectacle sur les droits des femmes réalisé par la troupe “La fleur qui rit”.

Renseignements : www.le-mee-sur-seine.fr