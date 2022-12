Le Mée-sur-Seine : concert de l’orchestre Melun Val de Seine le 18 décembre

C’est un chef d’œuvre absolu du romantisme allemand que les musiciens de l’orchestre Melun Val de Seine et le soliste Guillaume Barli vont offrir au public du Mée-sur -Seine le dimanche 18 décembre à partir de 16 heures : le premier concerto pour violon et orchestre de Max Bruch. Véritable phare de la musique concertante du XIXe siècle, ce concerto est l’un des plus fameux et des plus virtuoses du répertoire. Il ouvrira un voyage parmi les visages divers du romantisme musical. Le violon de Guillaume Barli servira ce chef d’œuvre à découvrir ou à redécouvrir. Gabriel Fauré,Ludwig VanBeethoven et Anton Dvorak seront également de ce voyage exceptionnel en musique et en émotions.

Informations : www.lemeesurseine.fr