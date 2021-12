Le Medef Seine-et-Marne présente ses vœux

« Je suis un président heureux, car en 2018 nous avons gagné en représentativité, avec l'arrivée de nouveaux adhérents ». Devant un parterre d'élus et de chefs d'entreprise encore plus garni que les années passées, Jean-Marc Sereni n'a pas manqué de saluer la « belle répartition territoriale » des adhérents du Medef Seine-et-Marne.

Si l'impact du mouvement des gilets jaunes sur l'économie n'a pas été éludé par le “patron des patrons” seine-et-marnais, rappelant qu'un « ras-le-bol » fiscal en était à l'origine, Jean-Marc Sereni a estimé que les entreprises « devaient évoluer en phase avec les bouleversements économiques, démographiques, écologiques et technologiques pour maintenir la cohésion sociale ».

Des partenariats

Abordant ensuite l'année en cours, le président a rappelé que siège du Medef 77, actuellement situé à la Rochette, devait prendre place sur le site aéronautique de Villaroche. « Nous sommes implantés depuis les années 1970 dans une zone d'habitations sociales. Le temps est venu de rejoindre un site dédié à l'économie et à un tissu d'entreprises florissant », a expliqué le président du Medef Seine-et-Marne.

Le Medef 77 a également prévu de conclure un partenariat avec l'association La Rose des vents, avec pour objectif de « conjuguer nos forces sur le sujet des mineurs non accompagnés ». « À notre modeste échelle, nous nous efforcerons de contribuer, au travers de quelques actions de terrain, au rapprochement des demandes d'emploi des mineurs non acceptés des offres des entreprises du département », a-t-il précisé. Certains jeunes ayant « fait l'effort de suivre une formation en apprentissage ne doivent pas se retrouver ensuite à la rue ». Car, pour Jean-Marc Sereni, « personne n'en tirerait bénéfice ».

La cérémonie des vœux 2019 a aussi été l'occasion pour Jean-Marc Sereni et Francis Huet, président du Comité départemental olympique et sportif de Seine-et-Marne, de signer une convention de partenariat avec pour objectif « d'unir nos moyens d'action pour promouvoir le sport au sens large, sur le territoire et plus particulièrement au sein de l'entreprise ». Une série d'actions dédiées seront menées, notamment sous l'impulsion de Nadia Ayadi, vice-présidente du Medef Seine-et-Marne et présidente des FCE 77.