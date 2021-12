Le Medef renforce son lien avec les acteurs de l'emploi du territoire

Le Medef Seine-et-Marne a organisé un premier petit-déjeuner avec différents partenaires emploi et formation du territoire (maisons de l'emploi, missions locales, CFA, CIO, Pôle emploi…), pour présenter les actions d'Odile Monrose, chargée de mission emploi/formation et rappeler les différentes fonctions du Medef.

« Nous aimerions être une porte d'entrée pour les acteurs locaux de l'emploi et de la formation et organiser par la suite des événements en partenariat », précise Odile Monrose. Cette dernière informe les adhérents du Medef Seine-et-Marne et les accompagne avec un suivi personnalisé sur toute la durée du recrutement (aide pour rédiger une offre, recherche de dispositifs adaptés aux besoins des adhérents, sélection des supports les plus appropriés pour la diffusion, présélection des candidats selon le profil).

« Il existe des dispositifs déjà en place qui fonctionnent et qu'il faut promouvoir sur tout le territoire », souligne-t-elle. L'objectif étant d'apporter la bonne information aux adhérents du Medef ; sur les formations et les accompagnements existants.