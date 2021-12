Le Medef et la gendarmerie prolongent leur partenariat

« C'est une convention à laquelle la gendarmerie est particulièrement attachée ». Le colonel Etienne Martinez n'a pas manqué de souligner l'importance de ce partenariat initié en 2016, lors de sa prolongation au sein des locaux du Medef Seine-et-Marne.

Son objectif principal ? Travailler plus étroitement au bénéfice de la sécurité territoriale mais aussi faciliter l'information et la formation des entreprises. « Tout particulièrement en Seine-et-Marne, la sécurité est une condition de stabilité et de développement économique. La sécurité du tissu économique fait partie d'une vision globale de la sécurité », poursuit le colonel. En effet, ce partenariat permet cibler au mieux les besoins des entreprises adhérentes en les aidant à renforcer leurs dispositifs de protection contre différentes formes de menaces, tels les cambriolages, les escroqueries, la cybercriminalité... « Il est possible de se protéger avec des dispositifs simples », souligne Jean-Marc Sereni.

Sur les deux tiers du département situés dans la zone de compétence de la gendarmerie, les entreprises ont la possibilité de s'adresser aux 52 correspondants-sûreté en cas d'inquiétude.

Concrètement, des interventions au sein des entreprises sont prévues (réunions, informations, ateliers…), ainsi que des échanges d'informations de part et d'autre sur les différentes menaces en cours. « L'idée est d'être le plus souple possible », précise le président du Medef Seine-et-Marne. « À chaque question correspond une réponse adaptée », ajoute Rodolphe Jean-Gilles, officier prévention partenariat, précisant qu'il peut s'agir d'une réponse collective ou individuelle. La gendarmerie peut également assurer des « audits de sûreté » et donner des conseils de sécurité concernant les systèmes d'information des entreprises.

« Pour ce renouvellement, nous mettrons l'accent sur la fluidité de l'échange d'informations des entrepreneurs vers la gendarmerie, afin de nous aider à identifier les phénomènes émergents, comme les nouvelles formes d'escroquerie », conclut Etienne Martinez.