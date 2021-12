Le Medef 77, un engagement concret pour les entreprises du territoire

Céline Romain, fondatrice de la Rurban Coop, accompagne depuis 2011 des entrepreneurs à la création d'entreprise et leur permet de bénéficier du statut d'entrepreneur-salarié, voire associés de la coopérative. « Jean-Marc Serini m'a suggéré d'adhérer parce que mon expertise de la coopérative peut montrer l'efficacité de ce statut, notamment sur le champ de la reprise d'entreprise ». Ainsi, outre le support que fournit le Medef à ses membres, chacun d'entre eux peut nourrir la relation au quotidien en apportant des pistes de réflexions concrètes permettant ainsi d'affiner la qualité du conseil et la représentativité du syndicat. « Aujourd'hui, je siège au conseil d'administration de l'Urssaf pour le compte du Medef, et au Comex 40, le comité d'exécutif national de chef d'entreprise de moins 40 ans au sein du Medef. J'y suis la seule issue Seine-et-Marne, la seule ayant le statut coopératif, et je suis aux côtés d'entreprises d'une tout autre dimension, au même titre qu'elles. Ça me permet de défendre les intérêts des entreprises du territoire au sein des instances décisionnaires. Par ailleurs, comme tous les membres, nous bénéficions du réseau, participons à des formations, tout cela nous permet d'évoluer sur nos pratiques et de monter en compétences ».

Pour Philippe Orvain, cofondateur de Nomadic, TPE de cinq personnes spécialisée dans la télématique et l'internet des objets, a adhéré relativement récemment au Medef Seine-et-Marne. « On y trouve un réel appui pour échanger avec les instances institutionnelles. Il apporte aux PME une réelle caution de moralité qui peut être précieuse dans certaines circonstances. L'équipe est très impliquée. Elle dispense des conseils de qualité en matière de RSE notamment. Adhérer au Medef départemental permet également d'élargir son cercle, ses perspectives et c'est très profitable pour les PME en particulier, de se confronter à des entreprises fort différentes. » Philippe Orvain s'est également engagé au sein du Medef dans un mandat pour l'habitat social (Soli'Al) « pour aider les salariés qui ont des retards de loyers et leur permettre de trouver des solutions de logements ». Une preuve que l'opposition patronat – salarié n'est pas une réalité de terrain en Seine-et-Marne.

Ainsi, les entreprises adhérentes peuvent s'appuyer sur les efforts quotidiens des sept membres de l'équipe du Medef 77 et le maillage territorial de ce réseau fort de cent ans d'existence et comptant parmi ses membres des sociétés de tous secteurs et toutes tailles. 40 % des sociétés adhérentes ont moins de 10 salariés, 8 % comptent plus de 250 salariés et 34 % d'entre elles ont plus de dix ans d'adhésion au MEDEF.