Le Medef 77 présent à la Rencontre des entrepreneurs de France

“A l'air libre”. Tel est le slogan de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), manifestation organisée par le Mouvement des entrepreneurs de France (Medef). L'antenne de Seine-et-Marne du Medef, présidée par Jean-Marc Sereni, y participera également. Durant trois jours, l'enceinte de l'hippodrome de Paris-Longchamp sera le théâtre de débats, de confrontations d'idées et de moments de convivialité.

Crise sanitaire oblige, l'un des principaux thèmes abordés sera les libertés, écornées et rythmées par des attestations et des injonctions depuis plusieurs mois maintenant. Les débats seront lancés avec de nombreux invités et intervenants qui font l'actualité.

Cette REF sera également ouverte sur le monde avec une journée (le 24 août) consacrée aux Rencontres des entrepreneurs francophones. Des délégations issues de quatre continents, des chefs d'Etat et des personnalités de premier plan seront présentes.

Renseignements : www.laref.org.