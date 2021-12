Le Medef 77 inaugure son nouveau siège

L’inauguration du nouveau siège du Medef 77, un espace de 436 m2 situé dans l’enceinte de l’aérodrome de Melun-Villaroche, en plein “Territoire d’industrie“, aura lieu le jeudi 14 octobre. Elle se déroulera en présence de Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef national et invité d’honneur de cette soirée. Lionel Beffre et Jean-François Parigi, respectivement préfet de Seine-et-Marne et président du Département, seront les autres personnalités qui participeront à cette inauguration. Enfin, une exposition des œuvres de trois artistes seine-et-marnais sera présentée dans les locaux du Medef 77.