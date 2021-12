Le Medef 77 continue d’avancer

Le 14 octobre dernier, il y avait foule dans l’enceinte de l’aérodrome de Melun-Villaroche, à Montereau-sur-le-Jard. Ce jour-là, l’antenne départementale du Mouvement des entreprises de France (Medef 77) présentait ses nouveaux locaux. Cette cérémonie aurait dû avoir lieu en 2020, mais elle avait été reportée en raison de la pandémie. Adhérents, chefs d’entreprise, élus locaux et Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, ont ainsi répondu massivement à l’invitation de Jean-Marc Sereni. L’occasion pour le président du Medef 77 de faire un état des lieux, entre passé et futur.

« Notre nouveau siège a été construit sur le site “Territoire d’industries” de Melun-Villaroche, précise Jean-Marc Sereni. Cet espace de 436 m2 est, pour nous, le symbole du renouveau du syndicat territorial. Ce projet de construction a germé dès le premier mois de mon mandat. Nous avons souhaité faire de ce bâtiment un lieu de rencontres, de passerelle et d’ouverture. C’est la maison de l’entreprise. C’est aussi l’aboutissement de cent ans d’histoire. »

Le Medef 77 y poursuivra ses missions de conseil et d’accompagnement auprès des entrepreneurs seine-et-marnais. « Nous accueillons 80 % d’entreprises de moins de 50 salariés et 20 % de grands groupes du territoire », souligne son président. « Cette représentativité est assez équilibrée avec 30 % d’entreprises du commerce, 35 % de l’industrie et 35 % des services. Toutes ces entreprises partagent les mêmes difficultés à recruter durablement leurs collaborateurs. C’est pourquoi nous sommes engagés sur différentes actions en faveur de l’emploi avec un rôle de connecteur territorial. »

Pour Jean-Marc Sereni, cette inauguration a été aussi l’occasion de dresser un bilan post-Covid. « En 2020, notre réseau a progressé de 20 % par rapport à 2019, se félicite-t-il. Il s’agit-là de la 5e année consécutive de croissance et ce résultat nous place au 8e rang national (Le Medef compte 120 antennes territoriales au total NDLR). Ce succès est le fruit d’un travail de terrain au plus près des réalités et aussi celui de toute une équipe. La crise sanitaire a nécessité de renforcer tous les services aux entreprises et a demandé beaucoup d’engagements de notre part. Nous avons vraiment travaillé tous ensemble et les différentes couleurs politiques n’ont pas posé de soucis. C’est une grande réussite et j’en suis fier. »