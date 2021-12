Le Medef 77 a inauguré son nouveau siège

Cérémonie réussie pour le Medef 77, qui a fait découvrir à ses adhérents et ses partenaires son nouveau siège. Un espace de 436 m2 situé au cœur de l’aérodrome de Melun-Villaroche, en pleine “Terre d’industrie“. Cette inauguration s’est déroulée en présence de Geoffroy Roux de Bezieux, président du Medef national, invité d’honneur en compagnie également de Lionel Beffre, préfet de Seine-et-Marne, Jean-François Parigi, président du Département, Jean-Marc Sereni, président du Medef 77, Aude Luquet, députée de Seine-et-Marne et de certains élus (Michel Bisson et Louis Vogel, maires de Lieusaint et de Melun). L’heure était au bilan après plus d’un an de crise sanitaire. Les personnalités présentes ont eu aussi à coeur de transmettre un message positif sur la relance des entreprises et l’importance de la solidarité.