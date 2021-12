Le mécénat en Seine-et-Marne

Étaient présents la CCI Seine-et-Marne, des représentants des différents projets déjà recensés par la CCI dans le département et Seine-et-Marne Tourisme. Ce groupe de travail a deux objectifs principaux : mutualiser les nombreuses compétences des porteurs de projets en recherche de mécénat ; mener des actions communes de sensibilisation des entreprises aux questions de mécénat. De nombreux projets ont été sélectionnés par la CCI.

Des projets pour développer le territoire

Voici les principaux projets actuellement proposés au mécénat en Seine-et-Marne dans le cadre de ce groupe de travail.

Le Musée de la gendarmerie nationale (avenue du 13e Dragon à Melun), doté depuis 2011 de l’appellation « Musée de France », sera inauguré au printemps 2015. Ce musée fait appel au mécénat pour trois projets : réalisation d’un visioguide ; accompagnement du musée dans différents domaines (enrichissement des collections par des restaurations et des acquisitions d’œuvres, expositions temporaires, mise en œuvre de la communication du musée auprès du grand public, …) ; participation au projet architectural et muséographique. Les contreparties pour les entreprises mécènes peuvent prendre des formes multiples : invitations officielles à l’inauguration VIP du musée ; insertion du logo ou nom du mécène dans la communication du musée de la gendarmerie nationale et de la CAMVS ; entrées gratuites au musée ; visites spéciales.

Le Musée Louis Braille (13 rue Louis Braille à Coupvray) présente deux projets : achat d’un logiciel d’inventaire ; conception et réalisation de malles pédagogiques multi-sensorielles à destination des publics scolaires.

Le Château de Champs-sur-Marne (31 rue de Paris à Champs-sur-Marne), qui a rouvert ses portes au grand public à l’été 2013, après une vaste opération de restauration, présente deux projets : soutien à la programmation culturelle du château ; développement d’outils pédagogiques et d’outils tactiles. Les entreprises mécènes peuvent bénéficier de contreparties de communication et de relations publiques : visites et événements privés au château, logo sur les supports de communication, page dans le dossier de presse, entrées gratuites pour le château et les monuments du Centre des monuments nationaux…

Site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le Château de Fontainebleau (place du Général de Gaulle à Fontainebleau) présente deux projets : le Bicentenaire des adieux de napoléon (qui a eu lieu les 19 et 20 avril) ; le Festival de l’histoire de l’art (du 30 mai au 1er juin). Les entreprises mécènes peuvent bénéficier de la mise à disposition d’espaces pour des événements et d’une valorisation du mécénat dans la communication du château.

Le Festival international de jazz Django Reinhardt, qui se déroule chaque année dans l’île du Berceau, à Samois-sur-Seine, propose au mécénat un soutien sous forme de : protection de l’environnement (le festival se déroule sur une île classée site protégé) ; valorisation du territoire (il est envisagé d’intégrer des TPE PME PMI dans un club d’entreprises) ; accompagnement et coordination des bénévoles du festival. Contreparties pour les entreprises mécènes : visibilité en ligne sur le site internet et les newsletters, entrées « Privilège » au festival et à son « Espace VIP ».

Chef d’œuvre du XVIIe siècle, le Château de Vaux le Vicomte (à Maincy) propose aux entreprises de participer à la préservation de ce patrimoine historique, avec deux projets : contribuer à la restauration de la toiture pour les cent prochaines années ; redonner à la façade Nord son lustre d’antan. Contreparties pour les entreprises : inviter et retrouver leurs clients dans un cadre différent ; proposer à leurs salariés un accès libre au domaine et à sa programmation ; organiser un séminaire dans un lieu prestigieux ; échanger lors des événements organisés pour les mécènes (inauguration…) ; devenir visible auprès d’une nouvelle clientèle nationale et internationale.

Classé monument historique, le Château de Bourron (14 bis rue du Maréchal Foch à Bourron-Marlotte) propose neuf chambres prestigieuses, des salons de réception et de séminaire ainsi que le restaurant gastronomique « Les Prémices », honoré d’un trois fourchettes au Michelin et d’un 16/20 au Gault&Millau. L’Association des Amis du Château de Bourron présente deux projets : sauver l’escalier en fer à cheval du château ; aménager un nouvel accès au château qui deviendrait l’entrée principale.

La Scène nationale de Sénart (La Coupole – rue Jean-François Millet à Combs-la-Ville) est une structure de diffusion et de production de spectacles vivants, avec une programmation cinéma. Elle propose trois projets : soutien à l’éducation artistique et culturelle ; développement de l’itinérance territoriale ; soutien à la création. Contreparties pour les entreprises mécènes : mention ou logo sur les supports de communication de la Scène nationale de Sénart et de ses spectacles ; mise à disposition de visuels de communication ; invitations et billetterie préférentielle sur les spectacles de la Scène nationale de Sénart pour leurs clients, partenaires et salariés ; soirées partenaires.

La Fondation du Patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural non protégé (maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine industriel, etc.). La délégation Seine-et-Marne de la Fondation du Patrimoine (animée par M. Bernard Delamotte : 01 40 79 93 50 / 06 08 82 69 83) a été créée en 2000. Elle propose d’accompagner quatre projets exceptionnels, déjà soutenus par la Fondation au travers d’une souscription : participer au programme de restauration de l’église Saint-Julien à Chevry-en-Sereine ; financer un pignon de la rotonde ferroviaire de Longueville ; restaurer un ou plusieurs des 838 tuyaux de l’orgue du Mée-sur-Seine ; restaurer le Domaine de la Salle, dit Château de Féricy, incendié en 2012.

Le Domaine de La Grange – La Prévôté, qui date du Moyen-Âge, est situé à Savigny-le-Temple. La ville de Savigny-le-Temple a repris la gestion du site en 1997 et est en pourparlers avec le Conseil général du Val-de-Marne pour en acquérir la propriété. Le Domaine présente trois projets : soutien du centre régional des ressources génétiques d’Ile-de-France par la mise en valeur de variétés régionales de légumes, fruits et plantes ; réouverture au public de la grotte du parc à l’anglaise ; reconstruction des passerelles et des chemins dans le parc à l’anglaise

La Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais est un territoire d’expérimentation du développement durable. Situé près de Paris, son territoire concentre de forts enjeux de biodiversité avec des écosystèmes nombreux et variés et une zone urbanisée. L’Association met en œuvre, sur le territoire de la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, le programme de l’Unesco « L’Homme et la Biosphère » (Man and Biosphere – MAB). Elle propose deux projets : soutien à la réserve de biosphère pour préserver la biodiversité et concilier nature et développement économique ; soutien de la Ronde à vélo, organisée le 12 octobre 2014, destinée à proposer une découverte originale des patrimoines naturels, historiques et culturels de la forêt de Fontainebleau.

Initiative Nord Seine-et-Marne (1 avenue Johannes Gutenberg à Serris), est une association Loi 1901, plateforme du réseau national Initiative France, réseau reconnu d’utilité publique. L’objet de l’association est de soutenir par un prêt d’honneur les créations, les reprises d’entreprises et notamment les entreprises de moins de trois ans dans le cadre d’un développement via un accroissement d’activité, un renforcement des moyens humains, une augmentation du capital et un renforcement de la trésorerie. L’association présente deux projets : soutien de dix entreprises en développement ; organisation d’un événement dédié à l’entrepreneuriat.

Les avantages du mécénat

Le groupe de travail souhaite faire prendre conscience aux entreprises des avantages du mécénat qui n’est pas réservé aux grandes entreprises et est ouvert à tous les budgets. Voici une liste non exhaustive de ces avantages :

• c’est un bon moyen d’impliquer ses salariés et leurs compétences sur une action externe, particulièrement en temps de crise sur un projet qui a du sens et quelle que soit la taille de l’entreprise,

• c’est intéressant fiscalement et des contreparties peuvent être imaginées…

• une réduction d’impôt égale à 60 %% du montant du don effectué en numéraire, en compétence ou en nature et retenu dans la limite de 0,5 %% du chiffre d'affaires HT,

• l'entreprise mécène peut aussi bénéficier de certaines contreparties en communication et relations publiques,

• c’est une opportunité de s’inscrire dans le développement durable du département,

• c’est un bon moyen de renforcer les liens avec le territoire et de développer son réseau,

• le mécénat contribue à l'attractivité de la Seine-et-Marne à travers à son patrimoine et le développement de ses atouts,

• il valorise l'image et les valeurs de l’entreprise tout en lui créant une identité forte, propre, originale.

Les étapes essentielles du mécénat

Le mécénat est assez simple à mettre en œuvre, seul ou par le biais de clubs d’entreprises. Il ne nécessite pas nécessairement beaucoup de moyens pour avoir un impact positif à la fois sur l’entreprise et les projets retenus. Il importe toutefois de respecter quelques étapes essentielles. Le projet doit correspondre à l’entreprise et lui apporter le maximum de satisfaction ou de retours positifs. L’organisme bénéficiaire doit être en mesure de fournir la garantie de son éligibilité au mécénat fiscal (rescrit fiscal) et délivrer un reçu fiscal de don aux œuvres (Cerfa N°11580*03), à joindre à la déclaration fiscale. Il faut établir une convention de mécénat entre l’entreprise et l’organisme bénéficiaire. Elle permet de fixer les engagements de chacun et notamment les contreparties dont l’entreprise peut bénéficier (modèle disponible sur www.culture.gouv.fr). Enfin, il est souhaitable d’optimiser l’action de mécénat, en communiquant auprès des partenaires ou du grand public, en mobilisant les salariés autour du projet, etc.