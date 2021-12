Le Meaux Airshow 2020 annulé

Le dimanche 28 juin devait avoir lieu cette quatrième édition du Meaux Airshow, sur l'aérodrome de Meaux-Esbly, à l'occasion du 75e anniversaire du retour des pilotes du Normandie-Niémen au Bourget. Plus de 70 avions anciens et contemporains étaient attendus. Le régiment Normandie-Niémen “Neu-Neu” devait être mis à l'honneur avec la plus grande patrouille de Yak jamais rassemblée en France, dans un tableau inédit.

Ce meeting est reporté en 2022. Les organisateurs et les équipes travaillent déjà à tout mettre en œuvre pour fixer une nouvelle date et proposer un plateau tout aussi exceptionnel.

De son côté, le musée de la Grande Guerre reporte à septembre 2021 la reconstitution de combats aériens entre les aviations allemande et française qui devait avoir lieu le samedi 27 juin 2020.

Le musée propose un nouveau regard sur la Première Guerre mondiale, à travers une collection unique en Europe de plus de 70 000 objets et documents et une scénographie innovante illustrant les grandes mutations et bouleversements de la société qui en ont découlé. Un patrimoine exceptionnel transmis aux nouvelles générations afin qu'ils découvrent les épreuves passées, pour ainsi mieux comprendre la société d'aujourd'hui et construire le monde de demain.