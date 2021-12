Le masque tombe à l’école primaire

La Seine-et-Marne est le premier département d’Île-de-France à lever cette restriction. Si les élèves ne seront plus masqués, en revanche, leurs professeurs et le personnel scolaire devront continuer à se protéger. Cette décision a été prise en raison du niveau suffisamment bas du taux d'incidence de la Covid-19. Au 13 octobre, il était, en effet, de 48 cas pour 100 000 habitants. Ce taux d’incidence étant passé sous la barre des 50 durant au moins cinq jours consécutifs dans le département, l’obligation du port du masque en classe a donc été levée. En revanche, celle-ci concerne toujours les collégiens et les lycéens.