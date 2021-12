Le masque obligatoire dans certaines zones à Claye-Souilly et Avon

Et de sept. Après Provins, Moret-Loing-et-Orvanne, Coulommiers, Fontainebleau, et La-Ferté-sous-Jouarre, deux nouvelles villes ont souhaité rendre le masques obligatoire dans certaines de leurs zones les plus fréquentées. A Claye-Souilly, l'obligation du port du masque à partir de 11 ans prendra effet le vendredi 28 août prochain à 8h. La rue Pasteur, la rue Jean Jaurès et le parking du centre commercial Mauperthuis sont concernés.

Dans un souci de cohérence, la Ville d'Avon a également rejoint sa voisine Fontainebleau, qui avait déjà rendu le port du masque obligatoire dans son centre-ville. Depuis le lundi 24 août, le non-port du masque est passible d'une amende de 135 euros dans les zones d'Avon suivantes : une partie de l'avenue Franklin Roosvelt, place de la gare, rue de la gare, rue de la petite vitesse, une partie de la rue du viaduc, avenue du Général de Gaulle, ainsi que toutes les aires de jeu de la commune (place Carnot, place Hélène et Victor Lyon, place des acacias, place Katherine Mansfield - réserve 13, parc de Bel Ebat dans sa totalité).

Au 24 août, selon la préfecture, le taux d'incidence était de 24,7 cas pour 100 000 habitants, contre 19,8 cas la semaine qui précédait. Le taux de positivité des tests était de 4 %.

A Vulaines-sur-Seine, la promenade Stéphane Mallarmé est aussi concernée par cette obligation, pour une durée d'un mois.