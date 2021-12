Le masque n’est plus obligatoire, en exterieur, devant les établissements scolaires et les lieux de culte

À compter du 13 octobre, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur devant les établissements scolaires et les lieux de culte dans toute la Seine-et-Marne. Au 4 octobre, le taux d’incidence était de 48 tests positifs à la Covid-19 pour 100 000 habitants, soit inférieur au seuil d’alerte fixé à 50. Dans le même temps, au 26 septembre, 67,7 % de la population seine-et-marnaise possédaient un schéma complet de vaccination. Ces données ont conduit Lionel Beffre, le préfet, à considérer que le port du masque devant ces lieux ne constituait plus une mesure nécessaire pour lutter contre l’épidémie.

En revanche, l’obligation est maintenue en extérieur dans les marchés, brocantes, ventes au déballage, ainsi que pour les rassemblements de personnes et les files d’attente.