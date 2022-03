Le Marché des Jardiniers à Savigny-le-Temple

Après deux ans d'arrêt pour cause de crise sanitaire, le Marché desJardiniers, événement phare de la ville, est de retour. Plus de 40 exposants sont attendus le 26 mars (10h-18h). Des animations autour du jardinage, du manger local et des pépinières seront également au programme. Ce rendez-vous incontournable des amoureux de la nature et du jardin permettra de profiter de conseils jardinage de la part de nombreux professionnels et de découvrir des initiatives en faveur du développement durable et de la biodiversité. Sur place, il sera aussi possible de se procurer miels, confitures, fromages de la Brie, beignets et macarons. A noter que deux conférences seront organisées dans le hangar du Domaine de la Grange-la-Prévôté : “Outils anciens de l'horticulteur“ (14h15-15h30) et “Costa Rica, une extraordinaire biodiversité“ (14h45-17h15).

Domaine de la Grange-la-Prévôté : avenue du 8 mai, Savigny-le-Temple.

Renseignements : www.savigny-le-temple.fr