Le marché de Noël original de Provins

Venez découvrir des artisans démonstrateurs qui feront revivre pour vous un savoir-faire presque oublié. Ludique et authentique, le marché médiéval de Noël de Provins enchantera petits et grands.

Réchauffez-vous en dansant sur des musiques médiévales, admirez les prouesses des jongleurs et découvrez l'atmosphère unique et féerique du marché en soirée, illuminé par des centaines de bougies...

Le Marché est ouvert le samedi jusqu'à 23h et le dimanche jusqu'à 19h.

En plus du marché médiéval, vous retrouverez de nombreuses animations à Provins : crèche vivante, visite des monuments, visites guidées à thème, patinoire, marché artisanal, train du Père Noël, découverte de la roseraie...

Les animations de Noël à Provins

- Ville haute

Marché médiéval de Noël sur la place du Châtel.

Donjon du Père Noël – Nouveauté 2016 dans la Tour César.

Crèche vivante de Saint-François dans la collégiale Saint-Quiriace.

Visite guidée "Le Feu au Moyen Âge", au départ de l'Office de Tourisme.

Banquet "Les noces de Dame Blanche" – Nouveauté 2016 dans la Grange aux dîmes.

Exposition crèches du monde et illustrateurs à l'Hôtel de Savigny.

Campement de jeux en bois sur la place Saint-Quiriace.

Campements, tir à l'arc et tours de poney, dans la cour de l'école, rue du Palais.

- Ville basse

Véritable patinoire de 300 m² sur le parvis du Centre culturel et sportif Saint Ayoul, du 9 décembre au 2 janvier.

Marché de Noël, cour des Bénédictins sur trois week-ends en ville basse.

Contes et présence du Père Noël, cour des Bénédictins, sur plusieurs jours.

Visites contées "Légendes et croyances" dans les souterrains.

Roses de Noël, exposition et ambiance musicale piano à la Roseraie de Provins.

Calendrier de l'Avent, présence du Père Noël et animations musicales en centre-ville.

Le train à vapeur du Père Noël à la rotonde de Longueville.