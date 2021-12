Le Marathon de Sénart va fêter ses 20 ans

Découvrir la richesse du territoire de Grand Paris Sud et la variété de ses paysages. C'est ce que promet le Marathon de Grand Paris Sud aux coureurs, qui sont toujours plus nombreux à s'y frotter depuis sa création en 2000. L'épreuve est devenue en effet « un rendez-vous incontournable de la course à pied en Île-de-France et au-delà », selon Grand Paris Sud. « En grandissant, l'épreuve n'a rien perdu de son charme mais cultive au contraire sa différence et ses qualités premières », estime l'agglomération, qui précise qu'il s'agit d'une course populaire, ouverte aux spécialistes comme aux néophytes, rythmés par des animations musicales. Les participants sont invités à découvrir les villes de Tigery, Saint-Pierre-du-Perray, Savigny-le-Temple, Nandy, Cesson, Vert-Saint-Denis, Réau, Moissy-Cramayel, Lieusaint, mais aussi Combs-la-Ville.

Si la course est organisée le 1er mai prochain, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes (tarif préférentiel jusqu'au 31 mars) et seront clôturées le mercredi 29 avril au soir. Un marathon est proposé pour les grands sportifs (42,195 km) et un 10 km pour les initiés.

L'épreuve constitue « une véritable locomotive » de la politique sportive intercommunale, qui se veut qualitative, innovante et accessible au plus grand nombre. Elle s'inscrit dans une « stratégie de développement du sport sous toutes ses facettes (loisirs, compétition, santé…) ».

Cette journée sera aussi l'occasion de découvrir un village avec des animations musicales et sportives pour un public familial – buvette, barbecue, jeux… Grand Paris Sud prévoit d'ores et déjà un record d'inscriptions avec plus de 4 000 participants pour cette édition anniversaire. À cette occasion, une nouvelle médaille inédite sera éditée de manière artisanale par la verrerie de Soisy-sur-Ecole (Essonne). Autre spécificité, pour la première fois en France, l'organisation ouvre officiellement les derniers kilomètres aux accompagnateurs à pied. Il sera possible d'obtenir un dossard “accompagnateur” pour suivre ses proches entre le kilomètre 33 du marathon et l'arrivée.