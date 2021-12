Le marathon de Sénart encore annulé

Organisée traditionnellement le 1er mai, cette nouvelle édition du marathon de Sénart (ainsi que le 10 km) a dû être encore annulée par l'agglomération Grand Paris Sud en raison de la crise sanitaire. « Ce grand événement nécessite un important travail de préparation et la mise en mouvement de moyens matériels et humains conséquents, ont expliqué les organisateurs dans un communiqué. Le contexte sanitaire particulièrement incertain des prochains mois ne permet pas de les mettre en œuvre sereinement. L'agglomération partage la déception des nombreux coureurs, pour qui cette manifestation constitue un rendez-vous attendu, mais aussi celle des 1 500 bénévoles qui participent chaque année avec enthousiasme au bon déroulement de l'événement. L'agglomération retrouvera avec un immense plaisir toutes les sportives et tous les sportifs du territoire pour de nouvelles aventures dès que la situation sanitaire le permettra. »