Le Majestic ouvrira en juin 2022 à Montereau

C’est l’un des projets phare de l’équipe municipale de Montereau-Fault-Yonne. Débuté le 10 janvier 2020, mais interrompu deux mois plus tard en raison du premier confinement, le chantier du Majestic, le futur théâtre de la commune, a repris son cours normal. En plus des éléments intérieurs déjà intégrés et ceux en cours d’installation, il est possible, depuis plusieurs mois, d’observer l’enveloppe extérieure et l’emplacement de l’escalier principal de ce bâtiment implanté sur un espace de 2 000 m2 environ. Si la partie de la couverture extérieure a été aussi été réalisée, en revanche, il faudra attendre début janvier 2022 pour voir le chantier du parvis s’ouvrir.

Doté d’un parking en silo de 410 places, ce théâtre pourra accueillir entre 600 et 1 200 personnes et proposera cinq configurations possibles. Il permettra notamment l’organisation de ballets, d’opéras, de conférences, de cinémas, de concerts et d’un théâtre philharmonique. Le premier étage abritera une galerie d’art dans laquelle seront exposées les plus belles œuvres du musée de la Faïence, tandis que le rez-de-chaussée accueillera la “Micro-Folie Montereau”. Ce musée numérique de diffusion des chefs-d’œuvre des collections des grands musées nationaux est installé actuellement au prieuré Saint-Martin.

Cette nouvelle infrastructure va également créer de nouveaux emplois et dynamiser l’activité artistique du territoire. Enfin, et pour poursuivre son engagement écologique, la Ville a misé sur des technologies de pointe avec un équipement construit sur le principe de l’énergie positive. Concrètement,

le Majestic produira plus d’énergie qu’il n’en consommera, grâce à une panoplie technologique existante en termes d’isolation et de production d’énergie (photovoltaïque, pompes à chaleur…).

Le plan de financement prévoit un coût total prévisionnel de 16,4 millions d’euros hors taxes. La ville de Montereau prendra à sa charge 13,6 millions d’euros. Le reste sera réparti entre l’Etat (851 161 euros) dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), et la Région Île-de-France (1,9 million d’euros) au titre de l’investissement “culture et patrimoine”.

L’inauguration du Majestic est donc attendue pour le mois de juin prochain. Ce théâtre flambant neuf deviendra alors l’épicentre culturel de Montereau.