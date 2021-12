Le Majestic inauguré au Val d'Europe

Ce programme, conçu par ARCAS Paris Architectes, fait partie des premières opérations livrées de la ZAC des Studios et congrès, située à Chessy; en bordure ouest du centre urbain de Val d'Europe et à proximité immédiate de la gare RER Serris Val d'Europe.

En continuité des premières opérations du quartier, Le Majestic s'inspire des caractéristiques architecturales du style Art Déco et propose 48 logements en accession et 40 logements sociaux, un jardin commun paysager et des jardins privatifs.

Une sente piétonne relie la place des Dariolles à la place Nelson Mandela qui recevra à terme un équipement culturel et artistique.

Les bâtiments sont en cours de labellisation RT 2 012 et Habitat et Environnement de Cerqual.

Ce quartier d'environ 60 ha de la ZAC des Studios et des congrès accueillera des logements, des résidences, commerces, bureaux et équipements avec un parc urbain de 3 ha.

Ce programme s'inscrit dans le développement de la quatrième phase du projet d'aménagement du secteur IV

de Marne-la-Vallée, fruit d'un partenariat entre les collectivités locales et Real Estate Development by Euro Disney.