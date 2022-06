Le Majestic inauguré à Montereau

Des stars de la chanson française comme Julien Clerc et Jane Birkin, ainsi que plusieurs autres artistes (DJ Cut Killer, Sofiane Pamart et Michaël Gregorio) ont participé à cette soirée inaugurale animée en fil rouge par l’Orchestre national d’Île-de-France. Tout ce beau monde a pu ainsi étrenner la nouvelle scène monterelaise, dont les travaux ont pris fin en avril. Parmi les personnalités politiques présentes à cette inauguration, on peut citer Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, Jean-François Parigi, président du Département de Seine-et-Marne, et James Chéron, maire de Montereau-Fault-Yonne. Un écran géant avait été installé sur le parvis Joséphine Becker pour permettre au nombreux public de pouvoir assister aux concerts. Un spectacle pyrotechnique a conclu cette soirée.

© DR - Julien Clerc