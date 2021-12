Le magasin Supeco s’installe à Vert-Saint-Denis

Supeco a ouvert, le 6 octobre à Vert-Saint-Denis, son 21e magasin en France, le deuxième en Île-de-France après celui de Buchelay (Yvelines). Lancée en septembre 2019 à Valenciennes (Nord), cette enseigne, propriété du groupe Carrefour, propose des produits à plus bas prix que dans les supermarchés traditionnels. Dans des points de vente d'environ 1 000 et 1 300 m², Supeco présente 4 000 produits alimentaires, mais aussi non alimentaires avec un déstockage d'articles à prix cassés. L’objectif de Carrefour est de voir s’implanter 150 à 200 magasins Supeco d’ici 2026.

Supeco Vert-Saint-Denis : 39 RD 306. Tél. : 06 31 62 36 25.