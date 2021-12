Le magasin Costco de Pontault-Combault ouvre le 4 décembre

Le rendez-vous est fixé au samedi 4 décembre, à partir de 8 heures, en plein cœur de la zone d’aménagement concertée des 4 Chênes, à Pontault-Combault. Après une première ouverture à Villebon-sur-Yvette (Essonne) en 2017, l’enseigne américaine Costco continue de séduire les Français avec son concept de club-entrepôt accessible sur adhésion et son offre diversifiée de produits (alimentaires et non alimentaires) et de marques renommées. Pour 36 euros par an, les membres Costco pourront bénéficier des nombreuses références proposées, parmi lesquelles 500 articles inédits et saisonniers baptisés “Chasse aux trésors“ (épicerie, bijoux, produits de luxe, électronique, électroménager, bricolage et articles de loisirs). Le nouveau magasin de Pontault-Combault va proposer également un centre d’aide auditive, un centre optique, un resto-club et un centre de montage de pneus. D’autre part, chaque adhésion effective avant le 4 décembre sera agrémentée d’un chèque cadeau de 10 euros. Pour cette deuxième implantation, Costco a recruté près de 300 personnes, dont trois directeurs adjoints, 250 employés sur site et une vingtaine de contrats d’alternance.

Costco Pontault-Combault : 35, route de Paris, ZAC Les 4 Chênes. Ouverture tous les jours de 10h à 21h (sauf le samedi de 9h à 21h et le dimanche de 10h à 20h).