Le Madison inauguré au Val d'Europe

Une nouvelle fois situé au niveau de la zone d'activité des Studios et Congrès à Chessy, cet ensemble a été pensé par Marc Farcy d'Urbanita Architecture. Il se compose de 47 logements en accession dont six individuels et cinq en accession sociale, pour 3 290 m² de SDP et 350 m² de SDP commerce.

Implanté le long de la rue d'Ariane et autour de la place des Dariolles, ce programme d'inspiration Art-Déco crée, tout en transition, une harmonie avec les résidences du quartier aux lignes haussmanniennes, dont le Charleston, Le Palazzo, La Manière, Le Swing ou Le Majestic.

L'inauguration a lieu dans un quartier d'environ 60 ha de la ZAC des Studios et des Congrès qui accueillera des logements, des résidences, commerces, bureaux et équipements avec un parc urbain de 3 ha.