Le Louvre signe une convention de jumelage avec Melun

C'est lors du Forum des associations culturelles et sportives que le jumelage entre la ville-préfecture et le Musée du Louvre a été officialisé, avec le dispositif « Le Louvre chez vous », au sein de la médiathèque Astrolabe. Ce jumelage est « le fruit de la volonté conjointe du Louvre et de la ville de Melun de rendre l'art accessible au plus grand nombre, et par là-même d'œuvrer à la démocratisation culturelle ». Louis Vogel, maire de Melun,Adel Ziane, directeur des relations extérieures du Louvre, et Béatrice Abollovier, préfète de Seine-et-Marne, ont signé ce partenariat d'une durée de trois ans près des œuvres déjà exposées à l'Astrolabe.

Il s'inscrit dans le cadre du dispositif « ZSP-Culture » (opérations de jumelage entre des établissements publics culturels et des quartiers de la politique de la ville). Une convention entre la préfecture de Région et le musée du Louvre a été signée le 13 février dernier. Elle prévoit le déploiement d'actions culturelles sur trois ans (de 2019 à 2021) s'inscrivant dans la feuille de route du Gouvernement relative à la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers.

Un projet en trois volets

Les projets sont d'abord co-construits avec les structures locales culturelles, sociales, sportives, d'insertion, scolaires, périscolaires et supérieures, associatives et de loisirs, foyers d'hébergement sociaux… L'idée est d'inviter chaque partenaire à dialoguer avec les œuvres du musée du Louvre afin de concevoir un projet culturel adapté à leurs missions et à leurs publics.

Il est ensuite prévu de proposer des outils et des dispositifs de médiation adaptés aux publics des quartier prioritaires de la ville : L'Artothèque ; La petite galerie itinérante (reproductions de tableaux et de sculptures) ; Le Louvre à jouer (découverte du musée et de ses métiers pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents ; Destination Louvre (4 séances à destination des jeunes et adultes en acquisition d'autonomie dans les transports pour donner les clés de la venue au musée) ; Cafés-Louvre (prise de contact et/ou un éveil de l'appétence des habitants pour le musée et ses collections).

Les œuvres de l'artothèque constituées de 100 reproductions ont été sélectionnées par les Melunais. Les reproductions sont rendues disponibles dans les lieux publics de la ville-préfecture.

Enfin, cet accord prévoit que des visites et des rencontres soient organisées au musée (accueils exceptionnels lorsque le musée est fermé au public, rencontre avec ses professionnels, formations…).

Lors de cet évènement inaugural, les Melunais ont pu découvrir, au Jardin Botanique (Médiathèque Astrolabe), l'exposition « Figure d'artiste » et le « live painting » du street artist JBC qui s'est inspiré d'œuvres du Louvre (prochains rendez-vous : samedis 21 et 28 septembre de 14 h à 18 h, dimanche 22 septembre : de 14 h à 18 h).