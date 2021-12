Le Louvre s'installe au Westfield Carré Sénart

Durant trois semaines, clients et commerçants du centre de shopping Westfield Carré Sénart, à Lieusaint, vont pouvoir visiter une galerie constituée de reproductions de tableaux et de sculptures. L'occasion pour eux de découvrir le travail des archéologues et de plonger dans l'imaginaire d'auteurs de bandes dessinées passionnés par les mystères des explorations archéologiques.

Chaque année, la Petite Galerie itinérante du Louvre va à la rencontre des habitants, sur leurs lieux de travail, d'étude et de vie grâce à ce type d'exposition. Le but est de susciter un intérêt pour l'art et de déclencher l'envie de franchir le seuil d'un musée. Un billet d'entrée au Louvre sera ainsi offert à chaque visiteur (dans la limite de 3 500 billets d'entrée).

Des ateliers gratuits en famille seront également organisés. Les plus jeunes pourront notamment se glisser dans la peau d'un archéologue et étudier ainsi des objets archéologiques avec des outils de mesure. Ces ateliers seront proposés tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30 pendant les vacances de la Toussaint, puis le mercredi 4 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre (toujours de 14 h 30 à 18 h 30). D'autre part, une visite guidée de l'exposition sera proposée au personnel du centre Carrefour et aux commerçants avec, en cadeau, un « Café Louvre » offert. Enfin, le film « Une nuit au Louvre. Léonard de Vinci » sera projeté au cinéma Pathé. Cette projection sera suivie d'un échange avec le conférencier Jacques Leroux.

La Petite Galerie du Louvre, du 17 octobre au 8 novembre, au Westfield Carré Sénart, à Lieusaint. Entrée gratuite.