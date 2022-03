Le Louvre s’installe à l’hôpital de Fontainebleau

Après ses voisins de Nemours et de Montereau, c’est donc au tour de l’hôpital de Fontainebleau de profiter de la générosité du musée duLouvre. Celui a prêté au total 10 reproductions d’œuvresemblématiques (dont la Vénus de Milo) et quatre sculptures. Cette opération a nécessité un gros travail de logistique avec des repérages en amont et l’utilisation d’un semi-remorque. Pour l’établissement hospitalier bellifontain, cette exposition originale est une façon de fêter sa rénovation et la construction d’un nouveau bâtiment. Elle a également pour but d’apporter du bien-être aux personnels soignants, aux malades et à leurs familles.