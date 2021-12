Le Louvre s'expose à l'hôpital de Nemours

Première action organisée dans le cadre d'un partenariat ARS (Agence régionale de santé) Louvre, son objectif est de faciliter l'accès à l'art aux usagers des établissements de santé et médico-sociaux franciliens. L'exposition sera présentée pendant un an à l'hôpital de Nemours et dans deux Ehpad qui en dépendent, puis successivement pendant un an sur les sites des hôpitaux de Fontainebleau et de Montereau-Fault-Yonne. Les œuvres sont complétées par des actions de formation à la médiation culturelle pour les personnels des établissements et d'organisation d'ateliers culturels à destination des usagers. Les patients peuvent notamment découvrir la Vénus de Milo, qui fait face à l'hôpital de Nemours.

Pour l'ARS, cette convention signée avec le musée du Louvre s'inscrit dans le dispositif “Culture et Santé“, mené en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d'Île-de-France. Elle vise à renforcer l'émergence d'actions culturelles dans les établissements de santé et médico-sociaux, avec l'appui de l'association “Arts et santé : La Manufacture”. Chaque année, un appel à projets “Culture à l'Hôpital” et un appel à projets culturels et artistiques en secteur médico-social permettent de soutenir et d'accompagner de nombreuses actions artistiques et culturelles au bénéfice des usagers, de leurs proches et/ou du personnel des structures franciliennes.