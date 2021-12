Le livre blanc qui tire la sonnette d'alarme sur la santé publique

Le constat du collectif est sévère. S'appuyant sur des chiffres précis issus des hôpitaux de Fontainebleau, Nemours et Montereau et du ministère de la Santé, le collectif montre une situation de régression notamment de la fréquentation causée par la suppression de 83 lits de chirurgie en 10 ans, la fermeture de l'obstétrique et du bloc de chirurgie à Nemours, l'insuffisance dans les recrutements, un personnel en crise, etc.

Le collectif dénonce aussi la décision prise par Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau dirigeant l'hôpital de Fontainebleau et président de la Fédération hospitalière de France, de fusionner les trois hôpitaux, au lieu de défendre une nécessaire relance.

Un état de délabrement anormal et un choix stratégique dangereux, selon le Collectif qui prône au contraire le maintien de l'autonomie des hôpitaux, leurs renforcements notamment par les rénovations tant attendues, le recrutement des praticiens des spécialités dont le territoire manque, et le développement d'antennes territoriales.

D’ailleurs, le sénateur Michel Billout a attiré l'attention du Gouvernement sur le projet de fusion des hôpitaux de Nemours, de Fontainebleau et de Montereau annoncé pour le 1erjanvier 2017, en posant une question à la ministre de la Santé lors de la séance publique du 1erdécembre dernier. Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre lui a ainsi répondu « …Une direction commune a été mise en place en 2013. La trajectoire des trois établissements montre que ce projet porte ses fruits, car il a permis de consolider l'offre hospitalière publique sur ce territoire du sud du département. La fusion des trois établissements et la création d'un établissement hospitalier multi-sites respectant les implantations actuelles doivent donc se comprendre comme l'aboutissement de ce long processus, fruit de la mobilisation conjointe des équipes. »

Adressé à tous les élus concernés, ce livre blanc sera suivi de réunions d'information. Le collectif propose aussi la mise en place d’états généraux de la santé pour relancer la politique de soins pour tous.