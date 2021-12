Le laboratoire Bonhoure de Nemours racheté par Biofutur

C'est le 25 juin que ce laboratoire, dirigé par des biologistes indépendants, a acquis le laboratoire du docteur Xavier Bonhoure à Nemours. Avec maintenant 52 sites en Île-de-France et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, le groupe Biofutur figure parmi les groupements de laboratoires de premier plan dans la région. Il est particulièrement impliqué dans la lutte contre la Covid-19, réalisant plusieurs milliers de tests PCR par jour. En Seine-et-Marne, on recense cinq centres de dépistage gérés par Biofutur (Chelles, Coulommiers, Lagny, Lognes et Montévrain).