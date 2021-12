La municipalité encourage le fleurissement des jardins et balcons. Ainsi, de nombreux lots sont à gagner pour les participants au concours.

En outre, les Serres Municipales de Meaux font leur Portes Ouvertes les 13 et 14 mai afin de partager des conseils en jardinage et de proposer des animations sur le thème de l'eau, des échanges de plantes, et des balades en poney pour une sortie familiale réussie.