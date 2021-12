Le Jardin du Goût déploie ses ailes

Installé en Seine-et-Marne il y a sept ans, Le Jardin du Goût propose ses services aux particuliers (mariages, réceptions…) et aux entreprises dans toute l'Île-de-France. Son gérant, Sébastien Tasset, a fait de l'exigence son mot d'ordre, s'attachant à proposer des plats “faits maison”, élaborés à partir de produits frais. La variété de la gamme (sans gluten, sans lactose, halal, casher végétarienne et végétalienne) est aussi l'un des points forts de ce Jardin du Goût qui réussit à séduire de grandes entreprises, notamment Google.

Ce succès va amener l'équipe de quatre personnes à s'installer prochainement à Héricy, sur une surface plus importante et pour permettre l'accueil d'une dizaine de nouveaux collaborateurs.

« Nous aurons trois salles de réception pouvant accueillir de 100 à 170 personnes, un hôtel 3 étoiles de 58 couchages, un bistrot de 60 couverts et une cuisine de 300 m² », souligne le chef d'entreprise.

L'ensemble du site sera en “écoconcept”, le Jardin du Goût souhaitant poursuivre sa politique en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement. « 90 % de nos légumes sont issus de Seine-et-Marne. Nous continuerons à travailler avec des associations locales d'insertion et notre potager sera éducatif », précise Sébastien Tasset.

L'entreprise, qui investit près de 4 millions d'euros sur cette opération, a aussi pu compter sur l'appui du Medef Seine-et-Marne dans cette période de croissance. « L'adhésion au Medef nous permet d'être directement en relation avec les structures et les personnes chargées des aides au développement ou encore avec les établissements financiers »,

souligne Sébastien Tasset, qui apprécie également le « soutien considérable » et la disponibilité des équipes du Medef Seine-et-Marne.