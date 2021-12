Le Jardin des Lys repart de plus belle

Il a « grandi dans les casseroles ». C'est durant son enfance, passée dans le restaurant familial l'Hostellerie du Grand Cerf de Lorrez-le-Bocage, que François Le Touche a développé son attrait pour le 8e Art. Passé dans les cuisines semi-gastronomiques de l'Anneau de Mallarmé à Vulaines-sur-Seine, il fait ensuite ses armes chez le traiteur de luxe Potel et Chabot et auprès des plus grands chefs.

Cette expérience acquise, il ouvre dans un premier temps un établissement à Fontainebleau, dénommé Le Caveau des Lys, avant d'ouvrir avec sa compagne, Marion Orfeuille, un nouveau restaurant à Moret en mai 2016, en bordure du Loing.

Fermeture du restaurant pendant 5 mois après la crue de 2016

C'est à peine investis dans leurs nouveaux locaux que la crue du Loing les oblige à fermer Le Jardin des Lys durant 5 mois, seulement une semaine après l'inauguration. « Cela fait maintenant un an que nous sommes ouverts et contents de l'être, témoigne Marion Orfeuille. Le Loing a traversé tout le restaurant, nous avons eu plus d'un mètre d'eau à l'intérieur ».

Soutenus de bout en bout par les habitants des environs et par les clients habitués du Caveau des Lys, les propriétaires du Jardin des Lys se disent satisfaits de l'année écoulée.

Foie gras et saumon fumé maison

La cuisine traditionnelle gastronomique, légèrement revisitée, concoctée avec des produits de saison, frais et de qualité, n'est sans doute pas étrangère à cette renaissance. La tête de veau est par exemple modifiée, par l'apport de Saint-Jacques et par l'utilisation de wasabi dans la sauce gribiche, en lieu et place de la moutarde.

François Le Touche fait également lui-même son foie gras, fume ses saumons… Bref, rien n'est laissé au hasard par le chef, qui peaufine aussi le dressage de ses assiettes. Les fleurs du potager viennent garnir ses plats, qu'il souhaite colorés et atypiques.

À la carte, se dégustent notamment, en entrée (à partir de 19 euros), des escargots de Bourgogne, raffinés en cassolette, merveilles de Paris en carpaccio, crème d'ail rose de Lautrec, toast melba ; un œuf parfait façon carbonara, crème de parmesan, rumsteck fumé, truffe de Bourgogne.

Côté plat (à partir de 17 euros), les « Confection de la terre », comme les rognons et cœur de ris de veau, sauce morilles, pommes de terre grenailles et petits légumes ou le dos de sanglier poêle, réduction de vin rouge, compotée du moment, mousseline de chou-fleur , côtoient les « Confections de la mer », dont un filet de rôti, crème d'avocat basilic, moelleux de polenta et des gambas sauvages snackées, risotto à l'encre de seiche, crispy d'oignons, écume d'anis vert.

Adapté pour recevoir des groupes, Le Jardin des Lys prévoit d'accueillir prochainement des soirées à thème et des musiciens.

14 rue du Peintre Sisley, Moret-sur-Loing France. le.jardin.des.lys@orange.fr. Tél. : 01 60 71 61 42. Du mardi au dimanche. Menu unique pour la Saint Sylvestre