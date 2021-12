Le Happy Business Day, une deuxième édition sportive

Avec plus d'une quarantaine d'exposants locaux et quelque 440 participants, cette édition 2019 du Happy Business Day (HBD), une journée collaborative BtoB destinée aux entrepreneurs, investisseurs et porteurs de projets locaux, a confirmé son implantation durable sur le territoire de Melun. Lancé l'an dernier pour la première fois par Laurent Lahaulle, dirigeant du H Center, ce salon a une nouvelle fois accueilli des professionnels tels que des experts-comptables, des juristes, des notaires, des banquiers, des assureurs, des institutionnels mais aussi la “happy team“ (Rurban Coop, ICPE, DVI, Dynabuy-Île-de-France Sud, Blended Com), chargée d'organiser cet événement festif.

Du yoga, du rire au business meeting, en passant par des démonstrations de pole dance et des happy foot pitch, cette édition 2019 a encore été l'occasion de céléber l'entrepreneuriat de manière conviviale. Une ambiance fortement appréciée par Maxime Enouf, développeur commercial chez Koezio à Lieusaint, qui participait pour la première fois au HBD, en présentant sur le salon un escape game portable dédié aux séminaires et teams buildings, baptisé La “machine infernale”. « C'est super important d'être présent au niveau local, surtout dans un territoire en fort développement », a-t-il expliqué, en soulignant que Koezio « avait à cœur de participer à cette journée ».

La possibilité de rencontrer des entreprises de sa zone dans une ambiance différente des salons traditionnels, plus proche des valeurs que souhaite porter la jeunesse, a aussi beaucoup séduit le développeur commercial. « Le HBD démontre qu'il existe une autre façon de commercer, de créer des liens et des relations de long terme avec les entreprises du territoire », a-t-il poursuivi, se disant « extrêmement satisfait » de cette première participation et évoquant les différentes animations qui ont émaillé le Happy Business Day (happy foot pitch, speed business meeting de Dynabuy IDF Sud, initiation au pole dance…). « Le HBD est aussi une façon de montrer qu'il n'y a pas que Paris ».