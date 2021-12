Le H Center va proposer un espace de coworking gratuit

Laurent Lahaulle, qui a repris avec Raphaël Gratio le H Center début 2018, l'a annoncé lors du Happy Business Day. Un espace de coworking gratuit sera mis à disposition des porteurs de projet, startuppers, ou entrepreneurs locaux dès la rentrée prochaine. « Après l'inscription sur un planning, l'entrepreneur n'aura rien à débourser. Il lui suffira simplement d'apporter son ordinateur et de commencer à travailler », précise Laurent Lahaulle, avant d'expliquer que tous les services de base seront compris dans cette offre. Les salles du H Center, pourvues en mobilier et climatisées, sont équipées d'un réseau fibré ultra performant. Plus largement, le site, situé à seulement 950 mètres de la gare, dispose de près de 150 places de parking.

« L'idée, c'est d'avoir un tiers-lieu qui puisse être référencé », explique Laurent Lahaulle, qui a fait du développement de l'économie locale et de l'accompagnent des entrepreneurs des objectifs prioritaires. En effet, outre le Happy Business Day, qui poursuit ce même but, le H Center accueillera très prochainement des afterwork et des petits-déjeuners d'entreprises. « Il s'agira, pour les entrepreneurs locaux, d'échanger sur leurs problématiques, avec parfois des thématiques spécifiques »,

détaille Laurent Lahaulle. Ainsi fédérés, les entrepreneurs locaux sauront créer de nouvelles synergies territoriales. Pour en savoir plus sur l'ouverture de la salle de coworking gratuite, les personnes intéressées sont invitées à surveiller les réseaux sociaux, où des précisions seront publiées vers la fin juin.