Le Gulli Parc attend les enfants à Villenoy

Un nouveau lieu ludique à tester pendant les vacances scolaires. Depuis le 1er février, les enfants âgés d’un à 12 ans sont invités à venir s’amuser dans le nouveau Gulli Parc (ex-parc Amusland), à Villenoy. Plus de 1 000 m2 de jeuxet d'activités en intérieur les attendent.

Toboggans, structure gonflable, parcours aventure de 300 m2, terrain de sport, chasse au trésor interactive, “creazone“ (ateliers créatifs) et même karting : il y en a pour tous les goûts dans ce 12e parc de lamarque Gulli, le premier implanté en Seine-et-Marne.

Un lieu dédié aux anniversaires

Il est également possible de fêter son anniversaire grâce à cinq cabanes aux décors enchanteurs (Pirates, Disco, Villa Star, Galaxy Express et Circus) et des animations dédiées. En formule Brillant et Scintillant ou en option, dans la Cabane aux surprises, l’enfant fêté a un temps imparti pour choisir son cadeau d’anniversaire parmi une multitude de jouets dans une cabane toute noire, ambiancée par des jeux de lumière.

Enfin, pourquoi ne pas prolonger la journée avec une “Gulli night“ ? Au cours de cette soirée d’exception (un vendredi soir par mois), c’est buffet et musique à volonté.

Les tout petits ne sont pas oubliés. Pensé dans un esprit ludo-éducatif, un espace d’éveil et de motricité est destiné aux plus jeunes enfants âgés d’un à trois ans grâce à une zone adaptée : “Énergie Mini“.