Le guide “111 lieux en Seine-et-Marne à ne pas manquer'' est paru

Quand on évoque la Seine-et-Marne, beaucoup pensent champs, château de Fontainebleau et Disneyland Paris. Quel était l'intérêt d'écrire un livre sur cette région qui semble bien fade comparée à la lumineuse Paris ? Pourtant, lorsqu'on prend le temps de s'y attarder, on découvre un territoire tout à fait étonnant qui a profité pendant des siècles de sa proximité avec la capitale.

Cités médiévales, maisons d'artistes et joyaux industriels s'y cachent pour le plus grand plaisir des connaisseurs. Les initiatives personnelles sont également légion. Librairies-cafés à l'accueil chaleureux, restaurants au charme d'antan, jardins riches de belles histoires familiales ou fabriques au savoir-faire ancestral : tous ces lieux vous attendent, afin de vous faire découvrir le vrai visage d'un département vivant et attractif. Du Sentier des Amoureux de Château-Landon à la tombe de Louis Braille à Coupvray, en passant par la roseraie de Provins ou le musée de la Gendarmerie à Melun, laissez-vous tenter par un voyage étonnant.

Écrit par Florence Hocheder, une Seine-et-Marnaise d'adoption installée à Meaux depuis 30 ans, “111 Lieux en Seine-et-Marne à ne pas manquer'' met en lumière les merveilles d'un département souvent délaissé. Pourtant, celui-ci regorge de lieux insolites hérités du passé ou créés par des habitants inspirants. Les lecteurs trouveront dans ce guide tout ce qu'il faut pour passer des week-ends à la campagne, à seulement quelques kilomètres de Paris. Rempli d'anecdotes passionnantes, cet ouvrage est un excellent moyen de voir la Seine-et-Marne autrement tout en soutenant le tourisme et les commerces locaux. Accompagné de belles photographies, il est également le cadeau parfait pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du territoire.

Pourquoi la construction de la maison de retraite de Couilly-Pont-aux-Dames a-t-elle été une révolution ? Quelle “Dame de fer'' a transformé son château en refuge pour les Huguenots au moment des guerres de religion ? Comment peut-on produire du champagne en Seine-et-Marne ? Où peut-on rencontrer de terrifiants dinosaures ? Les réponses à toutes ces questions se trouvent dans ce livre. Après l'avoir lu, vous ne verrez plus la Seine-et-Marne du même œil !

“111 Lieux en Seine-et-Marne à ne pas manquer'' de Florence Hocheder. Éditions Emons, 240 pages.