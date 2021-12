Le groupe Servia s'installe à Saint-Thibaud-des-Vignes

Composé de Serviaplus, une entreprise axée sur la logistique de la communication et de la vente à distance, et de Servianett, spécialisée dans le nettoyage industriel et le nettoyage auto, le groupe Servia vient d'intégrer de nouveaux locaux de 650 m². Anciennement basé à Logne, le groupe est agréé Esus (entreprise solidaire d'utilité sociale) et intègre donc des personnes en difficulté d'accès à l'emploi. «Nous avons notamment pour obligation que le salaire du dirigeant n'excède pas dix fois le smic», explique Philippe Garzaro, directeur de Serviaplus. Ces personnes en difficulté sont notamment accompagnées par Johana Tinaugus, la directrice adjointe, dans la construction de leur projet professionnel, avec pour objectif final de leur permettre d'accéder à une poste dans une entreprise ordinaire. «Il peut s'agir de personnes au RSA, qui nous sont envoyées par Pôle emploi», explique-t-elle. Le groupe avait convié une cinquantaine de clients (SNCF, RATP, Nestlé, L'Equipe...) et partenaires (associations, personnes publiques etc.) lors de cet événement. «Nous avons notamment des débouchés au niveau local, les métiers de la logistique sont plutôt en tension», souligne Philippe Garzaro.