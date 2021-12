Le groupe Ourry rachète Big Bennes

L'entreprise de Champdeuil a fait l'acquisition de Big Bennes, spécialisée notamment dans le traitement et la vente de fer et métaux, ainsi que la location et la réparation de bennes et de véhicules. Cette acquisition va permettre au groupe Ourry de constituer un ensemble performant d'entreprises intervenant sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, de la collecte à la valorisation des déchets.