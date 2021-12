Le groupe Elcimaï présent au salon Cosmetic 360

Cosmetic 360, le salon international des innovations et solutions pour le secteur parfumerie-cosmétiques, ouvrira ses portes pour sa quatrième édition les 17 et 18 octobre prochains au Carrousel du Louvre à Paris. Le Groupe Elcimaï, spécialisé entre autres dans la conception et la réalisation d'usines de produits cosmétiques et pharmaceutiques, y présentera son actualité et ses offres. Acteur phare dans la conception et la réalisation d'usines de fabrication de produits cosmétiques et pharmaceutiques en France, le groupe prend en charge ses sujets depuis les phases de la faisabilité jusqu'à la livraison : l'architecture,

- les bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques

- les contraintes d'hygiène et de sécurité du - l'organisation industrielle, en particulier les flux industriels, les contraintes réglementaires, …,

- les outils de fabrication et de conditionnement,

- les nouvelles technologies de production,

- les productions d'utilités,

- la définition et l'intégration du process,

- les aménagements intérieurs,

- le commissionning,

- la qualification des installations.

Elcimaï a récemment livré des sites pour Guerlain Cosmétiques & Parfums, Groupe Nuxe, BCM Cosmétiques (Groupe Fareva), Shiseido, Clarins, Sisley ou encore Strand Cosmetics Europe.