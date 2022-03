Le groupe Elcimaï organise un job dating

A travers ce job dating (16 heures-20 heures), l’entreprise melunaise Elcimaï (380 collaborateurs, 14 sites et 80 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021), spécialisée dans les métiers du conseil et de l’ingénierie dans les secteurs du numérique, du bâtiment et de l’environnement, souhaite renforcer ses effectifs. Une trentaine depostes (CDI, alternance, stage) seront ainsi à pourvoir à cette occasion pour ses agences de Melun, Saint-Mandé (Val-de-Marne) et Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise). Des activités d’escalade seront également proposées aux candidats.

Inscriptions : eventrecrutement@elcimai.com