Le Groupe ATF stabilise son chiffre d'affaires

Après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 22,6 millions d'euros en 2017 et avoir connu une croissance annuelle moyenne de 20 % sur les cinq dernières années, l'année 2018 a été celle de la stabilisation et de l'investissement dans le capital humain. Ainsi, le groupe a recruté 22 personnes, atteignant au total 145 salariés dont 75 en situation de handicap (contre 58 en 2017).

Toujours s'agissant des chiffres de l'année passée, le Groupe ATF a traité près de 295 000 matériels informatiques et atteint un taux de réemploi de 65 % de ces matériels à l'unité (sous forme de lots ou de pièces détachées). Et ce réemploi de matériel a permis, selon le groupe, d'économiser près de 37,3 millions de tonnes de combustibles, 28,4 millions de tonnes de carbone et 267 millions de litres d'eau.

Et en 2019 ?

Cette année, le Groupe ATF souhaite « mettre en place une démarche d'amélioration continue de sa performance industrielle », pour accompagner sa croissance, tout en continuant de créer et de pérenniser des emplois, notamment adressés aux travailleurs en situation de handicap. Depuis fin 2018, la société a ainsi entamé une démarche de Lean Management visant à réorganiser totalement les processus et l'organisation de son atelier de production. Des investissements importants ont été consentis pour augmenter la performance opérationnelle et le taux de réemploi des matériels rachetés tout en réduisant la pénibilité aux postes de travail.

Le groupe prévoit aussi de recruter une trentaine de personnes, à des postes de technicien informatique, d'agent production et de manutention, ou encore de commerciaux.