Le Groupe ATF obtient la certification ISO 45001

Le Groupe ATF, spécialisé dans la gestion du cycle de vie des équipements informatiques et de téléphonie mobile professionnels, fait de la réduction des risques de maladies ou d'accidents professionnels ainsi que du bien-être au travail un des axes prioritaires de sa politique d'entreprise. Engagé dans cette démarche depuis sa création, le groupe vient d'obtenir la certification ISO 45001 version 2018. Déjà titulaire de la certification ISO 14001, ATF vise désormais la triple certification ISO 14001, ISO 45001 et ISO 9001.

Obtenue après un audit complet réalisé par Bureau Veritas, la certification ISO 45001, tout comme le renouvellement de la certification ISO 14001, porte sur les entités ATF Gaia et Bis Repetita du Groupe ATF, respectivement situées en Moissy-Cramayel et en région Occitanie. Pou le groupe, elle vient « couronner » un travail quotidien dédié à la maîtrise des risques professionnels et à l'amélioration en continu des conditions de travail des collaborateurs du groupe, dont 40 % sont en situation de handicap. « Nous avons, par exemple, mis en place des groupes de travail santé-sécurité trimestriels afin d'évaluer les risques professionnels et de mettre en place des actions correctives ou de prévention. D'autre part, notre atelier de production en Ile-de-France a été totalement réorganisé afin de diminuer la pénibilité au poste de travail notamment en limitant significativement le port de charge », explique Sylvain Couthier, président du Groupe ATF.

Au-delà de son cœur de métier, le réemploi de matériels informatiques (rachat, reconditionnement, revente et recyclage d'ordinateurs, tablettes, smartphones…), qui favorise l'économie circulaire, le Groupe ATF a mis en œuvre depuis 2012 un système de management environnemental. Le groupe voit dans le renouvellement de la certification ISO 14001 une récompense de ses efforts continus pour réduire les impacts environnementaux de ses activités (production de déchets, préservation des ressources naturelles, bonnes pratiques environnementales, communication auprès des parties prenantes…)

Cap sur une triple certification

En 2022, le Groupe ATF vise la triple certification ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001, avec la mise en œuvre d'un système de management intégré de ses démarches qualité, sécurité et santé au travail et environnementale. « Ces certifications démontrent à notre écosystème notre capacité et notre engagement à fournir des prestations de qualité, afin de garantir la satisfaction de nos clients, tout en réduisant les risques pour nos collaborateurs, en améliorant le bien-être au travail et en limitant notre impact environnemental », indique Sylvain Couthier.