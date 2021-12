Le groupe ATF lance une offre relative au RGPD

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui a fêté son premier anniversaire d'application en mai dernier, prévoit de lourdes sanctions pour les entreprises en cas de non-respect de ses obligations. Les amendes peuvent en effet atteindre jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial pour les plus importantes d'entre-elles. Les autorités de protection ont aussi la possibilité de : prononcer un avertissement ; mettre en demeure l'entreprise ; limiter temporairement ou défi nitivement un traitement ; suspendre les fl ux de données ; ordonner la rectifi cation, la limitation ou l'effacement des données. L'une des obligations qui pourraient donner lieu à sanction impose aux entreprises de supprimer toutes les données personnelles des équipements informatiques ou de téléphonie mobile, avant leur réemploi ou recyclage.

Le groupe ATF, basé à Moissy-Cramayel, a souhaité proposer une offre qui y correspond, avec son unité d'effacement mobile d'effacement de données. Concrètement, l'entreprise va traiter les matériels IT directement sur les sites des entreprises (data center, bureaux…) et garantit un effacement à 100 % des informations stockées sur ces produits (du matériel spécifi que est livré sur place, avant que n'intervienne un technicien). Qu'il s'agisse des disques durs des unités centrales, d'ordinateurs portables, de tablettes ou de smartphones appartenant aux entreprises, ATF Gaïa assure pouvoir aider ses clients à répondre aux exigences du RGPD. Le service étant réalisé par une entreprise adaptée, il est déductible des cotisations AGEFIPH et FIPHFP.